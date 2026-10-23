Kocaelispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Kocaelispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi

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Kocaelispor, Süper Lig\'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor\'u 2-1 yendi
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Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku'dan geldi; Alanyaspor'un tek sayısı ise 52. dakikada Ruan'dan geldi.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğrul, Mehmet Salih Mazlum

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 76 Omar Ben Ali), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 46 Maestro), Baran Ali Gezek, (Dk. 70 İzzet Çelik), Duarte, Hagi (Dk. 46 Enes Keskin), İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu (Dk. 46 Ivan Cedric).

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Rivas (Dk. 67 Muharrem Cinan), Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Sissoho, Show, Berkan Kutlu, (Dk. 82 Maglica), Sousa, (Dk. 61 Agyei), Baku (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Aye (Dk. 82 Gulliksen).

GOLLER: Dk. 27 Berkan Kutlu (Kocaelispor), Dk. 42 Baku (Kocaelispor), Dk. 52 Ruan (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Fatih Aksoy, Aliti, İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emir Ortakaya, Bekan Kutlu, Show (Kocaelispor)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

24'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Baku'nun sert şutu defansa çarparak üstten auta çıktı.

27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdikten sonra sağına pasını aktardı. Ceza sahası ön çizgisinin biraz önünde boş kalan Berkan Kutlu sol ayağıyla gelişine vurdu. Top kaleci Victor'un sağından ağlara gitti: 0-1.

32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Hagi, sol ayağıyla ortaladı. Arka direkte bulunan İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42'nci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Uğur Kaan ortayı yaptı. Ön direkte yaşanan karambolün ardından Aye sağa doğru pasını çıkardı. Kale sahası içi sağ çaprazında bulunan Baku'nun sağ ayağı ile dokunduğu top, kaleci Victor'un solundan ağlara gitti: 0-2.

52'nci dakikada Enes Keskin ile paslaşarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ruan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.

84'üncü dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Omar Ben Ali'nin sert şutunu kaleci iki hamlede kurtardı.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
KocaelisporAlanyasporSporSon Dakika

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