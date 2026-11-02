Gençlerbirliği Alanyaspor'u 5-0 yendi, Storck galibiyeti kaptan Dimitri'ye adadı - Son Dakika
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Gençlerbirliği Alanyaspor'u 5-0 yendi, Storck galibiyeti kaptan Dimitri'ye adadı

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Gençlerbirliği Alanyaspor\'u 5-0 yendi, Storck galibiyeti kaptan Dimitri\'ye adadı
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Gençlerbirliği Alanyaspor\'u 5-0 yendi, Storck galibiyeti kaptan Dimitri\'ye adadı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Bernd Storck, skoru ve futbolu iyi bulduğunu belirterek galibiyeti zor bir operasyon geçiren, en az 6 ay takımdan uzak kalacak kaptan Dimitri'ye ithaf etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Alanyaspor müsabakasının ardından, "Skor çok iyi, futbol olarak da gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu net bir şekilde ifade etmek isterim. Bu galibiyetimizi kaptanımız Dimitri'ye de ithaf etmek istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Tüm takımı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Defansta, orta sahada, hücumda gerçekten çok konsantre bir takım görüntüsü verdik. Konya maçından sonra takımı hazırlamak çok kolay değil de ama pozitif bir şekilde bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle oynadığımız kupa maçı ve aldığımız galibiyet bize bir güven kazandırdı ve orada oynattığım bazı oyuncuları da bu maçta oynatarak onları oradan çektim ve bu maçta da oynatabildim. Bu galibiyetle ilgili aslında önemli olan hani skor çok iyi ama futbol olarak da gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu net bir şekilde ifade etmek isterim. Bu galibiyetimizi kaptanımız Dimitri'ye de ithaf etmek istiyorum, ona hediye etmek istiyorum. Çünkü bugün çok önemli ve zor bir operasyon geçirdi. En az 6 ay yanımızda olmayacak. Ona da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiAlanyasporOperasyonSporSon Dakika

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