Pereira, Alanyaspor'un 2-1'lik yenilgisini 'ilk yarı sahaya çıkmadık' diye açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pereira, Alanyaspor'un 2-1'lik yenilgisini 'ilk yarı sahaya çıkmadık' diye açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Pereira, Alanyaspor\'un 2-1\'lik yenilgisini \'ilk yarı sahaya çıkmadık\' diye açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pereira, Alanyaspor\'un 2-1\'lik yenilgisini \'ilk yarı sahaya çıkmadık\' diye açıkladı
Haber Videosu

Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Teknik Direktör Joao Pereira, ilk yarıda takımın sahada varlık gösteremediğini belirterek 'İlk yarıdan dolayı maçı kaybettik' dedi ve ikinci yarıdaki değişikliklerin oyunu değiştirdiğini söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda takımının mücadele edemediklerini belirterek, "İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. Oyun oynamadık, koşmadık. İlk yarıdan dolayı maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını eleştirdi. İlk yarıda takım olarak sahada varlık gösteremediklerini ifade eden Pereira, "Bugün aslında konuşmayı çok basit tutacağım. İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk" diye konuştu.

İlk yarıdaki performansın nedenlerini değerlendiren Pereira, "İki farklı seçenek var. ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım, fikirlerim iyi değildi ya da oyuncular yeteri kadar maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarı gece ve gündüz gibiydi"

İkinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımın oyununda farklılık oluştuğunu belirten Pereira, "İkinci yarı 3 değişiklik yaptık. Elimde olsa 10 tane yapardım. Bir kez sadece çalıştığımız bir taktikle sahaya çıktık. İkinci yarıda 5-3-2 taktiğiyle oynadık. Buna rağmen oyun tamamen farklı bir hal aldı. Çünkü oyuna girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi" dedi.

"Bu gece kabuslar göreceğim"

Mağlubiyetin kendisini derinden üzdüğünü ve ilk yarıdaki performansın nedenlerini anlamaya çalışacağını dile getiren Pereira, "Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Ligde geride kalan haftalardaki puan kayıplarına da değinen Pereira, takımın hedeflediği performansa ulaşamadığını belirtti. Pereira, "9 maçta 13 puanımız vardı. 6 maçta 11 puandaydık. 13'üncü puanı geçecek çok şans yakaladık. Geçen seneki 9 maçlık performansımızı geçmek için çok şans yakaladık ama bu adımı bir türlü atamadık. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz 3 maçta en az 4 puan toplayabileceğimiz bir periyottu ama sadece 1 puan toplayabildik. Bu performans benim için de takım için de asla yeterli değil. Çok üzgünüz. Çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey bitmiş değil"

Takımın önünde yeni bir karşılaşma bulunduğunu hatırlatan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 gün içinde başka bir maçımız var. Devam edeceğiz, futbol böyle. Hiçbir şey bitmiş değil."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigJoao PereiraKocaelisporAlanyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Martı TAG davasında taksiciler kaybetti Mahkemeden dikkat çeken karar Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Beşiktaş’ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 00:28:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Pereira, Alanyaspor'un 2-1'lik yenilgisini 'ilk yarı sahaya çıkmadık' diye açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei