Alanyaspor'un hocası Pereira, Trabzonspor'a 2-0 yenilmesine rağmen takımdan memnun oldu - Son Dakika
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Alanyaspor'un hocası Pereira, Trabzonspor'a 2-0 yenilmesine rağmen takımdan memnun oldu

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Alanyaspor\'un hocası Pereira, Trabzonspor\'a 2-0 yenilmesine rağmen takımdan memnun oldu
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Alanyaspor\'un hocası Pereira, Trabzonspor\'a 2-0 yenilmesine rağmen takımdan memnun oldu
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 yenildi. Teknik Direktör Joao Pereira, 6 net pozisyon bulduklarını ve korkmadan oynadıklarını belirterek takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktöra Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Bugün futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Korkmadan oynadık ve gol bulmak için her şeyi denedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk golü bulabilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını belirten Pereira, "Maça aslında iyi başladık. 1-2 pozisyon da bulduk. Maçı 1-0 yapabilirdik ancak bunu başaramadık. Sonrasında basit bir arkaya atılan topla ilk golü yedik. Bu, antrenmanlarda çok çalıştığımız bir konuydu. Çalışıyoruz ancak maçta maalesef uygulayamadık. İlk golden bir süre sonra yine üzerinde çalıştığımız bir konuda stoperimiz öne çıkmaması gereken bir yerde öne çıktı ve 2-0 oldu" diye konuştu.

"6 net pozisyonumuz vardı"

İkinci golden sonra takımının iyi bir reaksiyon gösterdiğini ifade eden Pereira, Gençlerbirliği karşılaşmasından farklı bir görüntü ortaya koyduklarını söyledi. Takımının mücadeleyi bırakmadığını ve futbol oynamaya çalıştığını dile getiren Pereira, "Kaybettiğimiz bir maçtan sonra takımı övüyor gibi gözükmek istemiyorum ama en azından oynamaya çalıştık. 6 tane net pozisyonumuz vardı. Ligin en iyi takımlarından birine karşı bu kadar pozisyon bulup gole çeviremezseniz işiniz zor oluyor. Bu maçta yaptıklarımızın yarısını diğer maçlarda da yapabilseydik bugün bu durumda olmazdık diye düşünüyorum. Ben bugün takımın performansından mutluyum. Sahada futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Sadece savunmaya çekilmedik. Büyük bir takıma karşı korkmadan oynadık. Uzun toplara başvurmadık. Kazanmak için futbol oynamanız ve pozisyonlara girmeniz gerektiğine inanıyorum. Biz de bugün bunu yaptık ancak pozisyonları gole çeviremedik" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluktan kaçacak biri değilim"

Karşılaşmanın ardından yöneltilen istifa sorusunu da yanıtlayan Pereira, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini hatırlatarak, ligdeki sıralamaya bakarak değerlendirme yapmanın henüz erken olduğunu söyledi. Geçen sezon aynı haftada 14 puana sahip olduklarını, bu sezon ise 12 puanda bulunduklarını belirten Pereira, "Ben sıralamada 5'inciyken uçmuyordum. Ligin henüz başındayken 5, 6 veya 7 maç sonrasında sıralamaya bakılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Küme düşme hattının 4 puan üzerindeyiz. 10. sırayla aramızda da 3 puan var. Mutlu olmayanlar varsa benimle konuşabilirler. Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum. Ancak başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri değilim. Herhangi bir aksiyon istenirse konuşulabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigJoao PereiraTrabzonsporAlanyasporSporSon Dakika

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