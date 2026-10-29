Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı için Joao Pereira yönetiminde idmana çıktı

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı için Joao Pereira yönetiminde idmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Joao Pereira yönetiminde başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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