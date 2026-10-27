Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura çıktı. - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura çıktı.

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Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor\'u 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura çıktı.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Alanyaspor'un golleri Hwang, Omar Ben Ali, Cedric ve Yusuf Özdemir'den geldi; 12 Bingölspor'un tek golü Baran Saka'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor 4. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada 12 Bingölspor'un defansının hatasını değerlendiren Hwang'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Meschack'ın pasını önünde bulan Omar Ben Ali'nin sert şutu filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baran Sarka'nın köşeye çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

77. dakikada Meschack'ın ceza sahası dışında topu Cedric'e çıkardı. Cedric'in sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta topu önünde bulan Yusuf Özdemir, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 4-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Hagi dk. 46), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Lima dk. 76), Hwang (Cedric dk. 46), Emre Demir (İbrahim Kaya dk. 66), Meschack, Omar Ben Ali (Arda Usluoğlu dk. 66)

Yedekler: Mahmut Can Kara, Duarte, Baran Ali

Teknik Direktör: Joao Pereira

12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Hasan Ayaroğlu dk. 60), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Ahmet Furkan Özcan dk. 90), Sergen Yatağan (Talha Bulut dk. 15), Muhammet Furkan Azak (Baran Sarka dk. 46 ), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Cem Ekinci dk. 60)

Yedekler: Emre Çirkin, Burak Sarı, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Ömer Yanık, Serkan Yavuz

Teknik Direktör: Muhammet Emin Gül

Goller: Hwang (dk. 1), Omar Ben Ali (dk. 6), Cedric (dk. 77), Yusuf Özdemir (dk. 90+1) (Alanyaspor), Baran Saka (dk. 66) (12 Bingölspor)

Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıYusuf Özdemir12 BingölsporAlanyasporSporSon Dakika

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