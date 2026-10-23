Kocaelispor Alanyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenip 15 puanla 6. sıraya yükseldi

(ALANYA)- Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Kocaelispor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yenerek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'in 9. haftasının açılış karşılaşmasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk etti.

Konuk ekip, 27. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle öne geçti. Kocaelispor, 42. dakikada Makana Baku'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, 52. dakikada Ruan'ın golüyle farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde iki maç aradan sonra kazanarak puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı. Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor ise galibiyet hasretinin üç maça çıkmasının ardından 12 puanla 9. sırada kaldı.