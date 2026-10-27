Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1'lik skorla geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1'lik skorla geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası\'nda Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor\'u 4-1\'lik skorla geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1 yendi. Alanyaspor'un golleri Hwang, Omar Ben Ali, Cedric ve Yusuf Özdemir'den gelirken Bingölspor'un tek sayısını Baran Sarka kaydetti.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

CORENDON ALANYASPOR: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro, (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang, (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya) Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)

12 BİNGÖLSPOR: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay, (Dk. 60 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu, (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk.46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)

GOLLER: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Baran Sarka (12 Bingölspor)

SARI KARTLAR: Hagi (Corendon Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor)

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti.

1'inci dakikada Sergen'in hatalı geri pasında topu kazanan Hwang, kaleci Mert Furkan'ın önde olduğunu görünce ceza sahası yayı içerisinden yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0.

6'ncı dakikada savunmadan çıkarken kaybedilen top sonrasında Meschack pasını sağındaki Omar Ben Ali'ye çıkardı. Omar Ben Ali ceza sahası yayı gerisinden sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top kaleci Mert Furkan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-0.

66'ncı dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği serbest vuruşta yaşanan karambol sonrası savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına açıldı. Baran ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla gelişine yakın köşeye yerden yaptığı sert vuruşta ağları havalandırdı: 2-1.

77'nci dakikada Ivan Cedric şık bir topuk pasıyla topu Arda'ya oynadı. Arda tek pasla topu Meschack'a çıkardı. Meschack da tek pasla topu Ivan Cedric'in önüne çıkardı. Ivan Cedric ceza sahası içi solundan sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.

90+1'inci dakikada Ivan Cedric orta alanda şık bir vücut çalımıyla rakibini geçtikten sonra pasını İbrahim'e çıkardı. İbrahim yay içerisinden ara pasını sol kanattan savunma arkasına sızan Yusuf'un koşu yoluna gönderdi. Yusuf ceza sahası içi solundan, dar açıdan sol ayağıyla yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla toplu ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıYusuf Özdemir12 BingölsporAlanyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sofyan Amrabat’a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İsmail Kartal Samandıra’dan ayrıldı Yüz ifadesine dikkat İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu Yanıtı şaşırttı Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Bülent Uygun, İsmail Kartal’ın koltuğuna talip oldu Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, İşte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, İşte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 00:41:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1'lik skorla geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei