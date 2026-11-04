Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde başladı

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Joo Pereira yönetimindeki antrenman dinamik ısınma, pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına start verdi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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