Gençlerbirliği'nde Storck, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin moral verdiğini söyledi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Storck, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin moral verdiğini söyledi

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Gençlerbirliği\'nde Storck, 5-0\'lık Alanyaspor galibiyetinin moral verdiğini söyledi
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Gençlerbirliği\'nde Storck, 5-0\'lık Alanyaspor galibiyetinin moral verdiğini söyledi
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin takıma moral verdiğini belirterek Beşiktaş maçında puan ve puanlar almaya çalışacaklarını söyledi. Storck, hedeflerinin her zaman galibiyet olduğunu ve bitiricilik çalışacaklarını ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Böyle büyük takımlara karşı da hazır olmamız lazım" dedi.

Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başkent temsilcisinde antrenman öncesinde teknik direktör Bernd Storck ve futbolcu Franco Tongya açıklamalarda bulundu.

"Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var"

5-0'lık Alanyaspor galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Storck, "Bu galibiyet bize moral verdi. Maçın genelinde pozitif bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Hem defansif hem ofansif olarak çok iyi işler çıkardık. Maçı bu şekilde bitirebilmek adına Alanyaspor maçının olduğu hafta çok çalıştık. Oyuncularım kendilerini her gün çok iyi hazırladılar. Bence adım adım takımımız gelişiyor. Bu maç geride kaldı artık devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Böyle büyük takımlara karşı da hazır olmamız lazım" diye konuştu.

"Bitiricilik çalışacağız, bitiricilik çok önemli

Beşiktaş maçı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Storck, "Puan ve puanlar almaya çalışacağız. Hedefimiz her zaman galibiyet. Bugün de sıkı bir çalışmamız var. Futbolcularımız fitness ile başladılar. Daha sonra sahaya geleceğiz. Saha da ısınma olacak sonrasında bitiricilik çalışacağız. Bitiricilik çok önemli. Alanya maçının 2. yarısında da görmüşsünüzdür. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Franco Tongya: "Pedro ve Tiago'nun ilk gollerini atmış olmaları bizi çok sevindirdi"

Alanyaspor maçında çok iyi oynadıklarını düşündüğünü aktaran Franco Tongya ise çok gol attıklarını ve bunun mutluluk verici olduğunu belirtti. Tongya, "Özellikle Pedro ve Tiago'nun da ilk gollerini atmış olmaları da bizi çok sevindirdi. Ayrıca genç oyuncularımıza şans verildi ve onlar da çok iyi iş çıkardılar. Bize o oyuncular ilerde de yardımcı olacaklar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu sezonki Beşiktaş maçında da gol atarım"

Beşiktaş maçının büyük bir maç olduğunu ifade eden Tongya, "Bu tür takımlara karşı oynamak her zaman güzeldir. İyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü iyi hazırlanıyoruz. Son maçta da iyi bir skor aldık. Onun da morali var. Geçen sezon da gol atmıştım. Umarım bu maçta da gol atarım" dedi.

"Ben asla Gençlerbirliği'nden gitmek istiyorum demeyeceğim"

Her oyuncunun hayalinin bulunduğu takımdan daha iyisine gitmek olduğunu belirten Tongya, "Burada geldiğimden beri bana çok iyi davranılıyor. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Bu yaz da bir transfer durumu çıktı. Ben asla gitmek istediğimi beyan etmedim, gitmek istiyorum demedim. Gençlerbirliği'nin oyuncusuyum. Her oyuncunun böyle bir hayali olması gerekiyor. Ama net şekilde ben burada 10 sene de kalsam mutluyum. Başka bir takım da beni transfer etse orada da mutlu olurum. Ben asla gitmek istiyorum demeyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiAlanyasporBeşiktaşSporSon Dakika

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