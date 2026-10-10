Alanyaspor ve Erzurumspor FK birbirine üstünlük kuramadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

ALANYA'DA GOL YOK

Alanya Oba Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor 12 puana yükseldi. Erzurumspor da puanını 8'e çıkarmayı başardı. Ligin bir sonraki maç haftasında Corendon Alanyaspor, zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.