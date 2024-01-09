Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?-

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic), Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

GOLLER: Dk. 48 Balkovec (Alanyaspor) – Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Leroy Fer (Alanyaspor) - Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj, Balkovec, Efecan Karaca (Yedek kulübesinde) (Alanyaspor) - Hanousek, Radakovic (Ankaragücü)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

15'inci dakikada sağ taraftan gelişen Ankaragücü atağında Morutan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak kale üstünden az farkla dışarı çıktı.

35'inci dakikada Ankaragücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Macheda'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

41'inci dakikada hakem, Yusuf Özdemir'e arkadan sağ bacağına yaptığı müdahale sonrasında faul gerekçesiyle Efkan Bekiroğlu'na sarı kart gösterdi.

43'üncü dakikada MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı. VAR'dan inceleme talebinin gelmesi üzerine Direnç Tonusluoğlu Efkan'ın Yusuf'a yaptığı faulde sarıyı iptal etti ve oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+2'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Cordova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bahadır Güngördü izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

48'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gerçekleşen atakta Aliti'nin pasıyla ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Balkovec'in sert vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Alanyaspor da 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Leroy Fer, Atakan Çankaya'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kart değişmedi.

68'inci dakikada Ankaragücü eşitliği sağladı. Sağ taraftan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.

76'ncı dakikada yoğun yağış sebebiyle hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu durdurdu. Topun zeminde sekip sekmediği kontrol edildi.

80'inci dakikada yağışın etkisini azaltmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

82'inci dakikada Ankaragücü'nün sol taraftan kullandığı kornerde kale alanına gelen topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yumrukla uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.