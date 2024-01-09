 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Süper Lig'in erteleme maçında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor öne geçmesine rağmen Leroy Fer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve Ankaragücü beraberlik golünü buldu. Karşılaşma yağış nedeniyle bir süre durdu ancak devam etti ve 1-1 sona erdi.

Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı
09.01.2024 - 19:37,
Abone Ol

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?-

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic), Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

GOLLER: Dk. 48 Balkovec (Alanyaspor) – Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Leroy Fer (Alanyaspor) - Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj, Balkovec, Efecan Karaca (Yedek kulübesinde) (Alanyaspor) - Hanousek, Radakovic (Ankaragücü)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

15'inci dakikada sağ taraftan gelişen Ankaragücü atağında Morutan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak kale üstünden az farkla dışarı çıktı.

35'inci dakikada Ankaragücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Macheda'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

41'inci dakikada hakem, Yusuf Özdemir'e arkadan sağ bacağına yaptığı müdahale sonrasında faul gerekçesiyle Efkan Bekiroğlu'na sarı kart gösterdi.

43'üncü dakikada MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı. VAR'dan inceleme talebinin gelmesi üzerine Direnç Tonusluoğlu Efkan'ın Yusuf'a yaptığı faulde sarıyı iptal etti ve oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+2'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Cordova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bahadır Güngördü izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

48'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gerçekleşen atakta Aliti'nin pasıyla ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Balkovec'in sert vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Alanyaspor da 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Leroy Fer, Atakan Çankaya'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kart değişmedi.

68'inci dakikada Ankaragücü eşitliği sağladı. Sağ taraftan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.

76'ncı dakikada yoğun yağış sebebiyle hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu durdurdu. Topun zeminde sekip sekmediği kontrol edildi.

80'inci dakikada yağışın etkisini azaltmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

82'inci dakikada Ankaragücü'nün sol taraftan kullandığı kornerde kale alanına gelen topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yumrukla uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Leroy Fer, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement