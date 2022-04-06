Alaşehir'in gururu oldular - Son Dakika
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Alaşehir'in gururu oldular

06.04.2022 12:24
Alaşehir'in gururu oldular

Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuları, Mersin'de 16 Mayıs tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil elde etme hakkını kazandı.

Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuları, Mersin'de 16 Mayıs tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil elde etme hakkını kazandı.

Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okçuluk takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Okul Sporları çerçevesinde Okçuluk Manisa İl Birinciliği yarışması Manisa Olimpik Spor Kompleksi Okçuluk Sahasında yapıldı. Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençler kategorisinde Erim Can Aslan, Hasan Aşuk ve Seyhan Tetik'ten oluşan üç öğrenci ile katıldı. Yarışmalar sonunda Erim Can Aslan il birincisi, Seyhan Tetik ise il dördüncüsü olarak başarıya ulaştı. Her iki öğrenci de 16 Mayıs tarihinde Mersin'de yapılacak olan Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Okul Müdüresi Keziban Elçin, "Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Çağdaş Cesur tarafından çalıştırılan öğrencilerimiz, Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası elemeleri çerçevesinde Manisa'da yapılan il birinciliği yarışmalarına katıldı. Gençler kategorisinde üç öğrenci ile yarışmalara katılan okul takımımız, bir il birinciliği, bir de il dördüncülüğü kazanmayı başardı. Her iki öğrencimizin de mayıs ayında Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olmaları bizleri gururlandırdı. Başta öğretmenimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi. - MANİSA

Alaşehir'in gururu oldular

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Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Alaşehir, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaşehir'in gururu oldular - Son Dakika


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