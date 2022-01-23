Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.

FREİTAS'I BIÇAKLAMAK İSTEDİ

Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.

"EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.

VEDA KONUŞMASI

Alex de Souza maç sonunda oyuncularını bir araya toplayarak saha içinde bir konuşma yaptı. Bu belki de son konuşması olabilir keza A Takım seviyesinde bir teklif olması oldukça muhtemel.