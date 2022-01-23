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Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı - Son Dakika

Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

23.01.2022 17:41
Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo U20 takımının Palmeiras ile yaptığı maçta sahaya bıçaklı bir taraftar girdi. Sahaya giren kişi, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi.

Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

FREİTAS'I BIÇAKLAMAK İSTEDİ

Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

"EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

VEDA KONUŞMASI

Alex de Souza maç sonunda oyuncularını bir araya toplayarak saha içinde bir konuşma yaptı. Bu belki de son konuşması olabilir keza A Takım seviyesinde bir teklif olması oldukça muhtemel.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı
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Sao Paulo, Palmeiras, Brezilya, oyunlar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı - Son Dakika
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