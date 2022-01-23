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Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti - Son Dakika

Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti

23.01.2022 10:50
Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 3 numaralı seribaşı Alman Zverev, 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov karşısında baştan sona tutuk bir performans sergilemesinin ardından turnuvaya veda etti.

Kanadalı Shapovalov, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise dünya 69'uncusu Fransız Adrian Mannarino karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

Tie-break'e giden ilk seti 16-14'lük skorla 7-6 kazanan Nadal, 2 saat 40 dakika süren mücadelenin ardından 6-2'lik diğer setlerle rakibini 3-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Shapovalov ile eşleşti.

Tek kadınlarda Sakkari ile Badosa elendi

Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuçlar yaşandı. 21 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya 51 numarası ABD'li Madison Keys ise 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura çıktı.

4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyatları, Altın Madalya, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti - Son Dakika
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