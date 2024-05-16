ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştı - Son Dakika
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ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştı

ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından ALG Spor, yeni sezon için teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Ali Gözcü, yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladıklarını ve transferlerle şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Teknik direktör Hilmi Bugüner ise şampiyonluk hedeflerini dile getirdi.

16.05.2024 16:41
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için hazırlıklarına başlayan ALG Spor, geçen sezon takımın başında son 6 karşılaşmaya çıkan teknik direktör Hilmi Bugüner ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını belirtti.

Teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer yapacaklarını aktaran Gözcü, "Bu anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezondan gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki sezon yapacağımız iyi transferlerle birlikte ALG Spor'un yeniden şampiyonlukta söz sahibi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hilmi Bugüner ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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