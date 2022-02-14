Sarı-Lacivertliler'de istifası istenen Başkan Ali Koç, taraftarla aradaki buzları eritmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT'deki programda Başkan Koç'un hayata geçireceği projeleri anlattı.
Ahmet Ercanlar Alman teknik direktör Löw hakkında, "İyi bir ekip kuracak. İyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löw Fenerbahçe'yi yeniden yapılandıracak" dedi.
Ercanlar devamında, "Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş, arazi tahsisi için. Onun da bilgisini verelim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı - Son Dakika Spor