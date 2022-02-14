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Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı - Son Dakika

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı

14.02.2022 14:18

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Löw'le her konuda anlaşmaya vardığını, Samandıra'ya da yeni bir tesis kazandıracağını açıklaması üzerine Sarı-Lacivertli taraftarları heyecan bastı.

Sarı-Lacivertliler'de istifası istenen Başkan Ali Koç, taraftarla aradaki buzları eritmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT'deki programda Başkan Koç'un hayata geçireceği projeleri anlattı.

Ali Koç'un çılgın projesi haya geçiyor! Dünyaca ünlü hocayla anlaştı, Samandıra'ya da yeni bir tesis yaptırıyor

"EKİBİYLE GELECEK"

Ahmet Ercanlar Alman teknik direktör Löw hakkında, "İyi bir ekip kuracak. İyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löw Fenerbahçe'yi yeniden yapılandıracak" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ONAYI VERDİ"

Ercanlar devamında, "Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş, arazi tahsisi için. Onun da bilgisini verelim" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı - Son Dakika
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