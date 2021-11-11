Üye Girişi
Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri - Son Dakika

Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri

11.11.2021 22:59

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalarda Mesut Özil ile ilgili söylediği sözler gündemde geniş yer kapladı. Koç, yıldız futbolcu için "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı" dedi. İşte bu açıklamalardan sonra büyük merak konusu olan Mesut Özil'in ticari faaliyetlerinden bazıları...

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'i eleştiren Koç, yıldız futbolcunun artık ticari işleri bırakarak sahaya odaklanması gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından yıldız futbolcunun ticari yatırımları merak konusu oldu.

KENDİ MARKASINI YARATTI

Takvim.com.tr'nin derlediği habere göre, Yıldız isim kendi spor markasını kurarak ürünler üretmeye başladı. Markayla ilgili ilk tanıtımını 2020 yılında yapan Mesut Özil'in o dönem markayı geliştirmek için tüm yoğunluğunu vereceği ifade edildi. M10 adını verdiği markayla birlikte birçok ürün üreten Mesut Özil, hala bu ürünlerin satışına internet üzerinden devam ediyor.

TİCARİ İŞLERİ VE SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ İÇİN KATAR'A GİTTİ

Sezonun ilk haftalarında Katar'a ziyarette bulunan Mesut Özil'in bu yolculuğu uzun süre konuşulmuştu. Özil'in devre arasında takımdan ayrılarak Katar'a transfer olacağı iddialarına menajeri Erkut Söğüt yanıt vermiş ve Katar ziyaretinin "ticari işler" için olduğu belirtilmişti. Menajer Söğüt o ziyareti "Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti." sözleriyle özetlemişti.

KENDİ KRİPTO PARASINI ÇIKARIYOR

9 Ekim'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil "Heyecan verici şeyler yakında" ifadelerini kullanmıştı. Özil'in bu paylaşımının kendi markasıyla ilgili olduğu çok geçmeden anlaşılmıştı. Yıldız oyuncu, 9 Kasım'da yaptığı son açıklamayla ise kripto parasının adını duyurdu. Özil, kripto parasının adının "M10 Token" olacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Mesut Özil, Kripto, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç 'Fenerbahçe'ye konsantre ol' diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı 23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
22:58 Öğrenci servisinden düşerek yaşamını yitiren kadının son anlarının kamera kaydı ortaya çıktı
22:12 Cem Yılmaz'da iddialı sözler: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
21:51 Hatalı sollama yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı
21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
21:03 Tüm zamanların en iyileri belirlendi! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sırrı ortaya çıktı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sırrı ortaya çıktı         
23:02
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü         
21:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 23:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement