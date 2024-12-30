Ali Koç: Hakemlik Sistemine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç: Hakemlik Sistemine Destek

Ali Koç: Hakemlik Sistemine Destek

Kulüpler Birliği toplantısında yeni hakemlik sistemi olumlu karşılandı. Koç, kulüplerin daha çok söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

30.12.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yeni hakemlik sistemi hakkında genel olarak olumlu görüşlerin hakim olduğunu belirterek, "Kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçen hafta sunumunu yaptığı 'Danışma Kurulu' projesini müzakere etmek için Conrad Otel'de toplantı yaptı. Ana gündem maddesi yeni hakemlik sistemi ve yönetimi olan toplantıya Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve diğer kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Kulüp temsilcilerinin dışında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da katılım sağladı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, "Biliyorsunuz geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun biz kulüplere hakemlik müessesi için önerdiği yeni bir model vardı. Orada sorduk, tartıştık ve kendi aramızda değerlendirdik. O gün katılamayan bazı arkadaşlarla da bugün bir kez daha değerlendirmek istedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan da bugün bir kez daha geldiler. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Bir danışma kurulu kurulacak. Bu kurulda kulüplerin temsilcileri olacak. Tabii bu temsilcilerin hangi isimler olacağı da önemli bir kriter. MHK ve TFF, 20. Haftada başlamak istediklerini söylediler. Bu danışma kurulu aslında bir Anonim Şirket üzerinden Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin hakemlik müessesini önümüzdeki yıldan itibaren yönetmeye başlaması düşünülen bir uygulama. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bizim, pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakem konusu kronik bir sıkıntı oldu. Bu hepimiz tarafından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki 20 hafta değil de uygulamak için birkaç hafta daha bekleyebiliriz" diye konuştu.

"Hiçbir konuda söz sahibi değiliz"

Kulüpler olarak futbolun asıl özneleri olarak daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Biliyorsunuz futbolun öznesi futbol takımları. Ama ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizi ilgilendiren konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir. Bir gün kalkıp Passolig'e geçin denmesi olabilir. Sponsorluklar olabilir. Hiçbir konuda söz sahibi değiliz. Resmiyette hiç söz sahibi değiliz. Mevcut federasyonlar bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibiyiz. Bu açıdan bakıldığında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar çok cesur bir karar. 'Hakemlik kurulunu beğenmiyor musunuz? Kronik sorun mu görüyorsunuz? O zaman siz de bu konunun parçası olun ve gelin bizimle birlikte dizayn edin' dedi. Bu durumda kulüpler elini taşın altına koymazsa, bundan sonra hiçbir şekilde şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu kararını ben çok cesur buluyorum. Şu anda sadece bir iki kulüp prensipte olmasına rağmen danışma kurulunun yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istediler. Bunları da önümüzdeki süreçte halledeceğiz. Yani net bir şekilde bu olmasın diyen yok" ifadelerini kullandı.

"Ortada UEFA'nın yaklaşık 5 milyar Dolarlık bir pasatası var"

Hakem konusunda alınacak kararın UEFA nezdinde de önemli olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Avrupa Kulüpler Birliği, UEFA ile ortak bir şirket kurdu. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde UEFA'nın yaklaşık 5 milyar Dolarlık bir pastasından bahsediyoruz. (Aleksander) Ceferin çok cesurca hareket ederek, hiç mecburiyeti yokken bunu kulüplerle ortak yönetmeyi kabul etti. Büyük bir gücün paylaşılmasından bahsediyoruz. Biz de bu noktaya gelmemiz lazım. Bu noktaya gelmek için de hakem konusunda alınacak bu karar da olumlu yönde destekleyecek bir gelişme oldu. Bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde kimler bizi temsil edecek, onlara karar vereceğiz. Artık, acaba Beşiktaşlı mı? Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı mı? Diye bir şey olmaması gerekiyor. Bu durum Anadolu kulüplerini de çok fazla rencide ediyor. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi. Belli maçlara seçildi. Diğer kulüpler bunu yadırgadılar. Ligde kimimiz ligde kalmaya, kimimiz şampiyon olmak veya Avrupa'ya gitmek için oynuyoruz. Her maçın aynı önemde olması gerektiğini düşünüyoruz. İlgi ve alakadan dolayı bazı maçlara fazla kamera konulabilir. Yurt dışına servis edilebilir. Ama sahadaki adaleti sağlayacak amir için her maçın aynı değerde olması gerekir. Biz kulüpler olarak bunu destekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Futbolumuzun içinde çok büyük yalanlar var"

Bahsi geçen projeyi ilk olarak bir önceki federasyonun gündeme getirdiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, "Bunu baltalamak isteyenler Ali Koç'un projesi olarak sosyal medyada adlandırıyorlar. Olmayan şeyleri söylüyorlar. Futbolumuzda ne yazık ki olmayan çok şey söyleniyor. Bu Mehmet Büyükekşi'nin başlattı bir proje arkadaşlar. Bugünkü federasyon da bu işi rafine ederek bu noktaya getirdi. Futbolumuzun içinde çok büyük yalanlar var. Bu yalanlardan bir tanesi de bu projenin Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin projesi olduğunu söylemektir. Şikayetlerimiz var ise kulüpler olarak bu yeniden dizayn etme olayında hepimizin bir şeyler yapması gerekir. Elimizi hatta gövdemizi taşın altına koymamız gerekir" şeklinde konuştu.

Koç, konuşmasını basın mensuplarına ve tüm Türk halkına iyi yıllar dileyerek noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Koç, Futbol, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: Hakemlik Sistemine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç: Hakemlik Sistemine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.