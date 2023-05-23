Ali Koç, Jesus'a rağmen o ismin bonservisini alıyor - Son Dakika
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Ali Koç, Jesus'a rağmen o ismin bonservisini alıyor

24.05.2023 00:00

Süper Lig'in devi Fenerbahçe, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacağı iddia edildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

SBT Rio muhabiri Venê Casagrande'nin haberine göre, Gustavo Henrique, Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içinde, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak ve 30 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması durumunda" 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

5 GOLE KATKI VERDİ

30 yaşındaki Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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Ali Koç, çuvalla para verip Jesus'un kadroda düşünmediği ismin bonservisini alıyor Ali Koç, çuvalla para verip Jesus'un kadroda düşünmediği ismin bonservisini alıyor

Gustavo Henrique, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Flamengo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Jesus'a rağmen o ismin bonservisini alıyor - Son Dakika


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