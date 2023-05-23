Ali Koç, Jesus'a rağmen o ismin bonservisini alıyor

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacağı iddia edildi.
SBT Rio muhabiri Venê Casagrande'nin haberine göre, Gustavo Henrique, Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içinde, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak ve 30 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması durumunda" 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
30 yaşındaki Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.
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