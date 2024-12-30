Ali Koç: Kulüpler olarak, TFF ve MHK\'nın yol haritasına uymaya karar verdik (METİN EKLENDİ)

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KULÜPLER Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun kendilerine önerdiği yeni hakemlik müessesesi modelini konuşmak için toplandıklarını belirterek, "Geçen hafta Riva'da toplanmıştık. Bugün tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. O gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve Mecnun Otyakmaz başkan tekrar geldiler. Bir kez daha anlattılar ve bugünün en önemli çıktısı bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik" dedi.

Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Danışma Kurulu' sorusuna Ali Koç, "O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsilde tabii hangi sırada olacağı da önemli. Buradan 20'nci haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir A.Ş. üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi, kulüplerin ve federasyonun temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Birçok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sıkıntı olduğu hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki yirminci haftaya değil bir iki hafta daha erteleyebiliriz" diye konuştu.

'FUTBOLUN ÖZNESİ FUTBOL TAKIMLARIDIR'

Danışma kurulunun bir kazanç olduğunu söyleyen Ali Koç, "Prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezon geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kuruluna karar verilmesi bence bugünün en büyük kazanımı oldu. Futbolun öznesi futbol takımlarıdır. Teknik kadrolar, futbolcular, taraftarlar, statlar bunların öznesi, ana öznesi futbol kulüpleri olmasına rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda söz sahibi değiliz" ifadelerine yer verdi.

'İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN VERDİĞİ KARAR, ÇOK CESUR BİR KARAR'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği kararın cesur bir karar olduğuna değinen Koç, "Resmiyette söz sahibi değiliz. Mevcut federasyonlar ne kadar bizi topa sokarsa o kadar söz sahibiyiz. O açıdan baktığımız zaman Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar. Hakemlik müessesesini tamam kardeşim beğenmiyor musunuz? Yoksa sorun mu görüyorsunuz? Kronik problem mi görüyorsunuz? Her hafta hakem mi konuşuyorsunuz? O zaman alın siz de bu işin parçası olun. Gelin bizle beraber dizayn edin. Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum" açıklamalarında bulundu.

'NET BİR ŞEKİLDE BU OLMASIN DİYEN BİR KULÜP YOK'

Tüm kulüplerin önerilen yapıya sıcak baktığını ifade eden Koç, "Bir iki kulüp prensipte okey olmasına rağmen danışma kurulunun önümüzdeki altı ay yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istedi. Onu önümüzdeki süreçte yaparız. Net bir şekilde bu olmasın diyen bir kulüp yok" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Önümüzdeki dört yıllık dönemde UEFA'nın aşağı yukarı beş milyar dolarlık bir ticari pastasından bahsediyoruz. Ceferin çok cesur hareket etti ve bunu kulüplerle beraber ortak bir şirket üzerinden yönetmeye karar verdi. Hiç mecburiyeti yoktu. Büyük bir gücü paylaşmadan bahsediyoruz, ticaretten. Şimdi bizim de bu noktalara gelmemiz lazım. Bu noktaya varmak için de hakemlik konusunda da söz sahibi olmak bence kulüplerin olumlu karşıladığı bir gelişme oldu. O yüzden bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde kimler bizi temsil edecekse onlara karar vereceğiz. Biraz acele etmeyelim. Profesyonel bir firma tutalım. Onlar bize önerilerle gelsin. Önce profillerin bir kere belirlenmesi lazım. Bu profiller üzerinden isimlerin belirlenmesi lazım. Bu isimlerin kısa listeye alınması lazım ve karar vermemiz gerekiyor. Artık şu olmamalı, ya Beşiktaşlı mı, Fenerbahçeli mi, Galatasaraylı mı? Bunun olmaması lazım. Bu zaten Anadolu takımlarını çok rencide ediyor. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi. Belli maçları seçildi, belli maçları seçilmedi. O kulüpler yadırgadılar. Kimimiz ligde kalmak için oynuyoruz, kimimiz Avrupa'ya gitmek için, kimimiz şampiyonluk için. Hepimiz puan için oynuyoruz, puan para getiriyor. Dolayısıyla her maçın aynı önemde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir günde düzelmeyecek, bir sezonda da düzelmeyecek. Ama doğru istikamette düzelmeler olduğunu görüyoruz. Bir garantisi de yok. Ama şunun garantisi var. Bu şekilde gidemeyeceğimizin bir garantisi var. O yüzden biz kulüpler olarak çok olumlu bakıyoruz.

'FUTBOLUMUZUN İÇİNDE ÇOK BÜYÜK YALANLAR VAR'

Bu projeyi Mehmet Büyükekşi ve ekibinin başlattığını söyleyen Koç, "Bir kulüp başkanı girebilir mi bu danışma kuruluna. Bunu baltalamak isteyenler, 'Bu Ali Koç'un projesi' gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse bu ülkede benim ismim bir şeye konduğu zaman onu baltalamaya, engellemeye çalışan kitle daha büyüyebiliyor kolay olarak. Dolayısıyla olmayan bir şeyi söylüyorlar. Futbolumuzda ne yazık ki olmayan birçok şey söyleniyor. Bu Mehmet Büyükekşi'nin başlattığı bir projeydi arkadaşlar. Bu federasyonun başlattığı bir proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler, daha üstüne çalıştılar ve bu noktaya getirdiler. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. İbrahim Bey bir gün kalkıp 'Hadi ben bunu yapacağım' demedi. MHK üyeleri ve kurul geçmişte yapılan çalışmayı incelediler. Olumlu buldular ve geliştirdiler. Futbolumuz içinde çok büyük yalanlar var. Bunlardan bir tanesi de; 'Bu proje Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin projesi' denmesi" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kulüpler Birliği isek ve bizim kendi menfaatlerimizi etkileyen önemli unsurlardan birine hadi siz paydaş olun, söz sahibi olun deniyorsa, bizim artık nasıl birlik olduğumuzu göstermemiz gerek. Futbolu yöneten biz kulüpler olarak bu işten şikayet ediyorsak hep beraber yeniden dizayn edelim, yeniden yapılandıralım. Avrupa normlarına daha uygun hale getirelim deniyorsa biz bunda elimizi taşın altına değil yani gövdemizi koymamız lazım. Hiçbir şey yapmazsak artık şikayet falan etmesin kimse"