Adana Demirspor, 21 yaşındaki santrfor Ali Yavuz 'u kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ali Yavuz Kol Adana Demirspor'da - Son Dakika

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