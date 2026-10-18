Aliağa FK, 2-1'lik Somaspor galibiyetiyle 18 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Aliağa FK, 2-1'lik Somaspor galibiyetiyle 18 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek 18 puana yükseldi ve zirve yarışını sürdürdü. Somaspor'un 29'uncu dakikada Mert Polat'ın golüyle farkı bire indirmesine rağmen Aliağa FK sahadan 3 puanla ayrıldı; bir maçı eksik Somaspor 7 puanda kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK deplasmanda Somaspor'u 2-1 yendi. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 9'uncu dakikada Ahmet Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, 19'uncu dakikada Tahir Babaoğlu ile skoru 2-0 yaptı. Maçı bırakmayan Somaspor 29'uncu dakikada Mert Polat ile farkı bire indirdi. İlk yarı konuk Aliağa FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Aliağa FK sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Aliağa FK, 18 puana yükselip zirve kabini sürdürdü. Bir maçı eksik Somaspor ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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