Aliağa FK, Mesut Toros ile Anlaştı - Son Dakika
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Aliağa FK, Mesut Toros ile Anlaştı

Aliağa FK, Mesut Toros ile Anlaştı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Fatih Çardak ile yollarını ayırdıktan sonra Mesut Toros ile 1 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Toros, takımın başarısı için var gücüyle çalışacaklarını belirtti.

08.10.2024 22:13  Güncelleme: 22:34
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Fatih Çardak ile yollarını ayırdıktan sonra, yeni teknik direktör olarak Mesut Toros ile anlaşmaya vardı.

Aliağa Futbol Kulübü, 1 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Mesut Toros için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Kamil Önal'ın da katıldığı törende konuşan 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Aliağa Futbol Kulübü ailesi, bu büyük camianın bir parçası olarak göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Kulübümüzün tarihine, değerlerine ve hedeflerine uygun olarak, takımımızı en iyi şekilde hazırlamak, başarılarla dolu bir sezon geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hem sahada hem de saha dışında, Aliağa'ya yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Taraftarımızın desteği, oyuncularımızın azmi ve ekip olarak gösterdiğimiz çaba, bizleri hedeflerimize ulaştıracaktır. Birlikte nice zaferlere yürüyeceğimize olan inancım tam. Hep birlikte daha güçlü bir Aliağa için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mesut Toros, Karşıyaka, Altay, Aydınspor, Tire 1922, Fethiyespor, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor ve son olarak 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'te Batman Petrolspor'da görev yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mesut Toros, Aliağa, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Mesut Toros ile Anlaştı - Son Dakika

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