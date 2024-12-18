Aliağa Petkimspor\'dan Zorlu Galibiyet

Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 85-76'lık skorla mağlup etti.

Oostende kentindeki Coretec Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

Aliağa Petkimspor ikinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçirdi ve rakibini 76-85'lik skorla devirdi.

Son 16 turu için play-in'e kalmayı önceki haftalarda garantileyen İzmir temsilcisi, Oostende'yi mağlup ederek grupta 4. galibiyetini aldı. Bu galibiyetle Aliağa Petkimspor 2. sırada grubu bitirerek play-in'de saha avantajını elde etti.

Filou Oostende ise grupta 4. yenilgisini yaşadı ve grubu üçüncü tamamladı. - İZMİR