Aliağa Petkimspor, Jordan Wright'ı transfer etti

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Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yeni sezonda ilk kez Avrupa'da mücadele edecek Aliağa Petkimspor, kadrosunu NCAA'den yeni mezun olan Jordan Wright ile güçlendirdi. 24 yaşında, 1.98 boyundaki forvet, geçen sezon NCAA'de LSU formasıyla 15.1 sayı, 5.1 ribaund, 2.5 asist, 1.7 top çalma ortalamaları tutturdu. Petkimspor daha önce transferde Dewayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Bryson Williams, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Kılıçarslan Şenkahya'yı almıştı.