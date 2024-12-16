Aliağa Petkimspor, Oostende ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Oostende ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Oostende ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Oostende ile kritik bir maça çıkacak.

16.12.2024 11:31
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Filou Oostende ile Belçika'da karşı karşıya gelecek.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Filou Oostende ile mücadele edecek. Belçika'da COREtec Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Daha önce son 16 turu için play-in'e kalmayı garantileyen İzmir ekibi, Oostende'yi mağlup etmesi veya en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirecek. Bu sezon grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Burak Gören ve öğrencileri, yollarına avantajlı bir şekilde devam edebilmek için bu karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

Aliağa Petkimspor, İzmir'de oynanan ilk maçta Oostende'yi 77-74 mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan İzmir ekibi, hafta sonu Karşıyaka ile oynanan derbide rakibini 83-82 yenerek 4 maç sonra ligde kazanmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Oostende ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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