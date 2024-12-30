Aliağa Petkimspor'un Kötü Gidişi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor'un Kötü Gidişi Devam Ediyor

Aliağa Petkimspor\'un Kötü Gidişi Devam Ediyor

Aliağa Petkimspor, son 7 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak ligdeki 11. sıraya geriledi.

30.12.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 6 kez de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda gösterdiği performansla puan tablosunda alt sırala doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. İzmir ekibi, sezona iddialı bir giriş yaparak galibiyetle başlasa da daha sonra istikrarlı bir görüntü çizemedi ve ligdeki son 7 maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı. Bu süreçte Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Basketbol, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybederken, tek galibiyetini ise İzmir derbisi kapsamında oynadığı Karşıyaka Basketbol'a karşı aldı. Böylece Aliağa Petkimspor, aldığı bu başarısız sonuçlarla neticesinde puan tablosunda da 11. basmağa kadar geriledi. Başantrenör Burak Gören ve yardımcılarının kötü gidişatı durdurmak için hafta içinde yapacakları çalışmaları iyi bir şekilde değerlendirip, hafta sonu oynayacakları Büyükçekmece maçıyla birlikte de yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.

İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi'ndeki 12 haftalık süreçte sadece 4 galibiyet alabildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, 3-sayfa, Aliağa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'un Kötü Gidişi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor'un Kötü Gidişi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.