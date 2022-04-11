Aliağalı karatecilerden 15 madalya birden - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonunun İzmir'de düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir İl Müsabakasına katılan Aliağa'nın minik yıldızları, turnuvadan 1 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı.

Aliağa Belediyesi Spor Okullarının karate branşında eğitim gören minik sporcuları, Buca Afetevleri Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir İl Müsabakasına Aliağa Demir Spor adına katılım sağladı. Aliağa'dan 21 sporcunun katıldığı turnuvada, 15 sporcu madalya alarak kürsüye çıktı. Turnuvada Aliağalı Bilal Muhammed Özdal 1'inci olarak altın madalyaya hak kazandı. Irmak Koçal, Doğa Yanan, Ömer Küçüktağ, Nisanur Sevinç Başıbüyük, Eymen Güçlü, Nimetullah Kutluk, Nihal Hayri ve Muhammed Taha Gökduman ikincilik elde ederek gümüş madalya; Yunus Başyiğit, Aslı Yurdseven, Zeynep Ela Bülbül, Hayati Madiyar Akarçay, Kadir Alp Akcaköse ve Enginar Yazel Akarçay üçüncülükle bronz madalya elde etti.

Aliağa'yı başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, "Özverili mücadelelerinden ötürü tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek müsabakalara daha fazla sporcu ile katılıp daha fazla madalya ile dönme hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR