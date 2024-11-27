Aliağaspor, Polat Çetin ile yeniden anlaşıyor

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Aliağaspor Futbol Kulübü, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdı. Yönetim yeniden Polat Çetin'i takımın başına getirmek üzere.

Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Aliağaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce 2016-2019 yılları arasında takımın başında bulunan Polat Çetin, Aliağaspor ile yeniden anlaşmaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde 1923 Mustafakemalpaşaspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam, eski takımıyla yeniden bir araya gelmek üzere. Aliağaspor yönetimi, takımın ligdeki hedeflerinden sapmamak adına kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacak. Polat Çetin'in tecrübesi ve Aliağaspor'u yakından tanıması, transferin gerçekleşmesi durumunda takımın istikrarı açısından önemli bir adım olacak. - İZMİR