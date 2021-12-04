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Alim Kandemir baba oldu - Son Dakika

Alim Kandemir baba oldu

04.12.2021 11:12
Alim Kandemir baba oldu

Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir baba oldu.

Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir baba oldu.

Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir ve eşi Gözde Kandemir'in mutlu günü. 2,5 yıllık evliliklerini bir erkek çocuğu ile taçlandıran Kandemir çiftinin mutluluğu görülmeye değer. Alim Kandemir'in eşi Gözde Kandemir bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan erkek çocuğuna 'İsmail Asaf' ismi verilirken, ilk kez babalık duygusunu yaşayan Alim Kandemir büyük heyecan yaşadı.

Alim Kandemir 5 Aralık Pazar günü oynanacak olan Bodrumspor ile Hekimoğlu Trabzonspor maçında düdük çalacak. - KAYSERİ

Alim Kandemir baba oldu

Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alim Kandemir baba oldu - Son Dakika Spor


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