Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor - Son Dakika
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Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor

15.04.2022 13:33
Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 planlı faaliyet programında yer alan "Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda kulaç attı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 planlı faaliyet programında yer alan "Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda kulaç attı. Yeşil-siyahlı kulüp, organizasyonda 7 sporcu ve 1 antrenör ile kulvarlardaki yerini aldı.

Yüzmede Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu sporcuları çıkaran Alleben Yüzme Havuzu'nda geleceğe yatırım devam ediyor. Kaan Kara, Beril Öztürk, Yunus Ayvazoğlu gibi birçok milli sporcuyu Gaziantep ve Türk sporuna kazandıran Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda atılan kulaçlar, gelecek adına büyük ümit vaat ediyor. Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 planlı faaliyet programında yer alan ve Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'na 7 sporcu ve 1 antrenör ile katılan Şehitkamilli sporcular, performansları ve skorborda yansıyan sonuçlarla antrenörlerini mutlu etti. Küçük kulaçların büyük mücadelesine sahne olan organizasyonda 102 kulüpten 290 erkek, 147 kadın sporcu katıldı. Müsabakalarda yeşil-siyahlı sporculardan Rana Barazi 200 Metre Karışık disiplininde 2.40.71'lik derecesiyle Türkiye 6.'sı, Belinay Şengül ise 50 Metre Kelebek disiplininde 31.77'lik derecesiyle Türkiye 7'si olarak zorlu rakipleri önünde ödül kürsüsüne göz kırpan isimler oldular.

"Emeklerin karşılığı başarı oluyor"

Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan yeşil-siyahlı kulaçları kutladı. Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında 365 gün esasına göre gerçekleştirilen faaliyetlerde teknik ekip ve sporcuların hummalı bir mesai verdiğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, verilen büyük emeklerin karşılığının başarı olarak geri döndüğünün altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Alleben Yüzme Havuzunda yetişen Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu sporcularımızın başarılarıyla her zaman büyük gurur duyduk. Milli Takımlara gönderdiğimiz sporcu sayısındaki artış ve sporcularımızın rekor defterlerine işlenen performansları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu başarıların devam etmesi adına küçük yaş gruplarından itibaren teknik ekiplerde görev yapan arkadaşlarımız müsabık sporcular yetiştirmeye devam ettiler. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda bu çalışmaların en güzel meyveleri toplandı. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında teknik ekip ve sporcularımız, 365 gün esasına göre gerçekleştirilen faaliyetlerde büyük emekler veriyorlar ve karşılığını başarı olarak topluyorlar. Elde edilen başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor
Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor
Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor

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Şehitkamil, Türkiye, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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