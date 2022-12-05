Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi! Çeyrek final bileti Hırvatistan'ın oldu

2022 Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan- Japonya eşleşmesinden çeyrek finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi.
Karşılaşmada 90 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta ilk golü Japonya'da Maeda attı. Maeda'nın golü 43'te geldi. Hırvatistan, 55'te Perisic'le cevap verdi. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.
Hırvatistan, penaltı atışlarında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Japonya 3 penaltı, Hırvatistan 1 penaltı kaçırdı. Böylece Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.
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