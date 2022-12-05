Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi! Çeyrek final bileti Hırvatistan'ın oldu - Son Dakika
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Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi! Çeyrek final bileti Hırvatistan'ın oldu

05.12.2022 20:57
Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi! Çeyrek final bileti Hırvatistan'ın oldu

2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkarak büyük sürprize imza atan Japonya, Hırvatistan'a penaltı vuruşları sonunda elendi. Çeyrek final biletinin sahibi Hırvatlar oldu.

2022 Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan- Japonya eşleşmesinden çeyrek finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi.

UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmada 90 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta ilk golü Japonya'da Maeda attı. Maeda'nın golü 43'te geldi. Hırvatistan, 55'te Perisic'le cevap verdi. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.

Çeyrek finali penaltılar belirledi! Japonya'nın rüyası sona erdi

PENALTILARDA SONUÇ: 3-1

Hırvatistan, penaltı atışlarında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Japonya 3 penaltı, Hırvatistan 1 penaltı kaçırdı. Böylece Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

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SON DAKİKA: Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi! Çeyrek final bileti Hırvatistan'ın oldu - Son Dakika
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