Alperen Şengün'den Dominant Performans

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TÜRKİYE A Milli Basketbol Takımı ve NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, sezona hızlı başladı. Milli oyuncu, New York Knicks'i 109-87 mağlup ettikleri karşılaşmada 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sezon başında imzaladığı tarihi sözleşme ile dikkat çekmişti. 22 yaşındaki genç yıldız Ekim ayının son haftasında Houston Rockets ile 5 yıl için 185 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarak NBA'den en yüksek rakamı alan Türk oyuncu olarak tarihe geçmişti. Sezona hızlı bir giriş yapan milli basketbolcu, Houston Rockets'ın New York Knicks'i 109-97 mağlup ettiği maçta da double double performanslarını sürdürdü. Karşılaşmada toplam 33 dakika süre alan Alperen; 25 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistlik oyunuyla aynı zamanda takımının en skorer ismi olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Takımının son 4 maçında ortalama 28,7 dakika süre alan Alperen Şengün; 17 sayı, 12 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.