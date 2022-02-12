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Altaş Denizlispor: 0-0 - Son Dakika

Altaş Denizlispor: 0-0

12.02.2022 15:39
Altaş Denizlispor: 0-0

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet AkıncıkADANASPOR: Karacıc - Ulaş, Isaac Donkor, Roche, Celil, Fıratcan, Eren (Dk.79 Cem), İsmail (Dk. 46 Kadir), Bruns, Efe (Dk.69 Ahmethan), Tetteh (Dk.70 Ciss)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak - Muhammet, Schwechlen, Emre (Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet AkıncıkADANASPOR: Karacıc - Ulaş, Isaac Donkor, Roche, Celil, Fıratcan, Eren (Dk.79 Cem), İsmail (Dk. 46 Kadir), Bruns, Efe (Dk.69 Ahmethan), Tetteh (Dk.70 Ciss)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak - Muhammet, Schwechlen, Emre (Dk.80 Lopes), Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, İlhan, Özer (Dk.72 Mustafa), Mayi (Dk.89 Asım), Ömer (Dk.72 Turaç)SARI KART: Emre (Altaş Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.17'nci dakikada Adanaspor'da Bruns'un kullandığı serbest vuruşta top arka direğe yöneldi. Kaleci Stachowiak gole izin vermedi.20'nci dakikada Adanaspor'da Bruns, rakip yarı alandan aldığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girer girmez şut çeken Bruns'un topu az farkla auta çıktı.25'inci dakikada Denizlispor'un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi, sol çaprazdan içeri ortaladı. Top kaleci Kracic'de kaldı.49'uncu dakikada Adanaspor'da Bruns, sol kanattan kullandığı kornerde kale içinde Ulaş'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.56'ncı dakikada Adanaspor'da Celil'in ortasında Bruns topu kafayla indirdi. Kale alanı içinde Tetteh'den önce Muhammet kritik bir müdahale ile topu kornere çeldi.71'inci dakikada Denizlispor'un kazandığı serbest vuruşta Gökhan topun başına geldi. Gökhan'ın savunmanın arkasına açtığı ortada Leo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goran'da kaldı.Karşılaşma golsüz berabelikle sonuçlandı.


- Kantarlıadana
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
Altaş Denizlispor: 0-0
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Denizlispor, Oğuz Terzi, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor: 0-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altaş Denizlispor: 0-0 - Son Dakika
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