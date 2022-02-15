Altay'a eksiklerden iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Altay'da Şilili Cesar Pinares, Mısırlı Ahmed Yasser Rayan ve Fildişi Sahilli Serge Aka'nın takıma katılması yüzleri güldürdü. Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe derbisinde forma giyemedikten sonra kasığındaki ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında riske edilmeyen forvet arkası Pinares ile dizindeki sakatlık nedeniyle 6 haftadır kadroda yer almayan ön libero Aka iyileşirken, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden santrfor Rayan da İzmir'e dönerek siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara başladı.

Üç futbolcunun da şans verilmesi halinde Beşiktaş randevusunda görev alabileceği belirtildi. Altay'da sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik bulunmuyor. İzmir ekibinin başında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan teknik direktör Serkan Özbalta'nın Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaptığı bildirildi. İzmir derbisinde konuk olup 2-0 mağlup ettiği Göztepe maçı dışında son deplasman galibiyetini 6'ncı haftada Çaykur Rizespor önünde alan siyah-beyazlılar, İstanbul'da galip gelerek 9 maç sonra İzmir'e 3 puanla dönmek istiyor. Altay, rakibini ilk yarıda evinde 2-1 mağlup etmişti.