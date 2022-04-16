Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı

16.04.2022 18:21
Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay, 3 maç aradan sonra sahadan puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay, 3 maç aradan sonra sahadan puanla ayrıldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Trezeguet'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Altay, 89. dakikada Ceyhun Gülselam'la bir gol buldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde Medipol Başakşehir maçından önceki 3 müsabakadan puan çıkaramayan Altay, aldığı beraberlikle puanını 30'a yükseltti ve averajla 17. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Ceyhun Gülselam bu sezon 18. maçında ilk golüne ulaştı.

Art arda iki galibiyetin ardından Altay'la berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisinde Trezeguet, bu sezon 5. golüne imza attı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Ceyhun Gülselam, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu
18:10 Kritik maçta son saniyede gol geldi! Altay, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı
17:54 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askeri tarafından tecavüze uğradım, o anlarda ölmeyi diledim
17:51 İlk başta her şey güzel başlamıştı! Kocası eve evlatlık çocuk getiren kadın, zaman içinde fark ettiği detayla dehşete düştü
17:47 Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir
17:33 Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı
17:30 4 kadın çaldıkları parayı trafikte etrafa saçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:18 Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı
16:46 Evinin kapısına astığı not takdir topladı: Aç isen, susuz isen kapıyı çal
16:43 İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 18:27:36. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement