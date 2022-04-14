Altay Başakşehir maçının biletleri satışta - Son Dakika
Üye Girişi

Altay Başakşehir maçının biletleri satışta

14.04.2022 15:26
Altay Başakşehir maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Altay-Başakşehir karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Altay- Başakşehir karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Altay, Başakşehir'i konuk edecek. 16 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde biletler satışa çıktı. Açıklanan listeye göre Numaralı Tribünün bilet fiyatı 44 TL, Maraton Tribünün bilet fiyatı ise 22.5 TL oldu.

Öte yandan, Altay Passolig kartına sahip olan 18 yaş altı çocuklar ve kadın taraftarlar, maça ücretsiz girebilecek. 18 yaş altı taraftarlar ve kadın taraftarlar, maç biletlerini stadyum önündeki gişeden temin edebilecek. - İZMİR

YORUMLAR
500
Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Cumartesi, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay Başakşehir maçının biletleri satışta - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:18 Halsizlik ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrenince şaşkınlık geçirdi! Karnında 20 santim büyüklüğünde kitle oluşmuş
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:34:55. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Başakşehir maçının biletleri satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement