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Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika

Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor

16.02.2022 17:36
Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenmanda gerçekleştiren Altay'da, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. - İZMİR

Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor

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Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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