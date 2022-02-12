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Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

12.02.2022 14:12
Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlı futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi.

Dünkü maçta forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı Altay'da diğer futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Altaylı futbolcular, hazırlıklarına 14 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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