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Altay'da Antalya kampı başladı - Son Dakika

Altay'da Antalya kampı başladı

26.01.2022 11:27
Altay'da Antalya kampı başladı

Spor Toto Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 16 maça çıkarıp kümede kalma yolunda umutlarını azaltmaya başlayan Altay, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 16 maça çıkarıp kümede kalma yolunda umutlarını azaltmaya başlayan Altay, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa girdi.

Siyah-beyazlıların 9 gün boyunca çalışmalarını Antalya'da sürdüreceği öğrenilirken, tedavileri devam eden Cebrail ve Thaciano'nun da takımla çalışıp çalışmayacağının netlik kazanmadığı bildirildi. Altay'da kaptan İbrahim Öztürk tamamen iyileşti, Kappel ise karın bölgesindeki ağrılarının tedavisi için Hollanda'ya gitti. Kappel'in tedavisi tamamladıktan sonra kampa katılacağı kaydedildi. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Gabon'un Burkina Faso'ya elenmesi üzerine dönüş hazırlıklarına başlayan Andre Poko, hafta sonuna kadar Antalya'da olacak.

Siyah-beyazlılarda Atletik Performans Antrenörü Ömer Faruk Mahir de iş başı yaptı. UEFA A Lisans sahibi Mahir, daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor takımlarında da görev yapmıştı. Altay'ın 27 kişilik kamp kadrosunda şu isimler isimler yer alacak: Mateuzs Lis, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Marco Paixao, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Andre Poko, Eric Björkander, Thaciano da Silva, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Serge Aka, Cesar Pinares, Özgür Özkaya, Murat Akça, Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Cebrail Karayel, Ozan Evrim Özenç, Kazımcan Karataş, Mohammad Naderi, Ahmed Rayan, Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor


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