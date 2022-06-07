Altay'da B planı Mesut Toros - Son Dakika
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Altay'da B planı Mesut Toros

07.06.2022 12:12
Altay'da B planı Mesut Toros

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi sözleşmesi devam eden teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yola devam edip, etmeyeceği belli olmayan Altay'da yönetimin alternatif isimlerin başına Mesut Toros'u koyduğu öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi sözleşmesi devam eden teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yola devam edip, etmeyeceği belli olmayan Altay'da yönetimin alternatif isimlerin başına Mesut Toros'u koyduğu öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve geldiği siyah-beyazlı takımın küme düşmesine engel olamayan Sinan Kaloğlu ile henüz anlaşma sağlamayan yeni yönetim, Mesut Toros'u gündemine aldı. Teknik patron Kaloğlu ile yolların ayrılması halinde Altaylı kimliğiyle bilinen Mesut Toros'un dümene geçebileceği öğrenildi.

Altay'da futbola başlayan 53 yaşındaki Toros, siyah-beyazlı kulüpte altyapıda ve A takımda antrenörlük yaptıktan sonra 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de teknik direktörlük görevi üstlenmişti. Toros ayrıca Fethiyespor, Tire 1922, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif ve son olarak Anagold 24Erzincanspor'da çalıştı. UEFA-Pro lisans sahibi Mesut Toros, önceki sezon Fethiyespor'dan takımı liderken ayrılıp ardından aynı gruptaki Nazilli'ye mucizevi bir şampiyonluk yaşattı. Daha önce Karşıyaka'ya altyapı patentli kadroyla play-off oynatan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Amed Sportif ve Erzincan'da da Play-Off yarışı verdi.


Altay'da B planı Mesut Toros
Altay'da B planı Mesut Toros
Altay'da B planı Mesut Toros
Altay'da B planı Mesut Toros
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da B planı Mesut Toros - Son Dakika

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