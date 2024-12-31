Altay\'da Genç Yıldız Ege Parmaksız\'ın İkinci Yarısı Bekleniyor

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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 8 puanla kümede kalma barajının 4 puan gerisinde 17'nci sırada giren Altay'da genç orta saha oyuncusu Ege Parmaksız'ın ikinci yarıda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. İlk devrenin son haftasındaki Kırklarelispor deplasmanında ilk 11'de yer alarak bu sezon ligde ilk kez forma şansı bulan Ege devre arasında oyundan alındı.

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, ilk maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcunun zamanla daha iyi olacağını belirterek, "Ege'nin sezonun ikinci yarısında takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Tecrübe kazandıkça faydalı işler yapacaktır. Teknik ekibimiz genç oyuncularımızın gelişimi için yoğun mesai harcıyor. Gençlerden beklediğimiz katkıyı alarak ikinci devrede üst sıralara tırmanacağız" dedi.