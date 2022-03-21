Altay'da hava bozdu - Son Dakika
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Altay'da hava bozdu

21.03.2022 11:51
Altay'da hava bozdu

Spor Toto Süper Lig'de 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor deplasmanından 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenik ayrılan Altay, maçtan sonra teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa etmesiyle çifte şok yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor deplasmanından 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenik ayrılan Altay, maçtan sonra teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa etmesiyle çifte şok yaşadı. 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan siyah-beyazlılarda mağlubiyetten çok teknik patron Özbalta'nın istifası şok etkisi yarattı. Sivas deplasmanı öncesi 6 maçta 11 puan toplayarak İzmir ekibinin kümede kalma umutlarını diri tutan Serkan Özbalta, "Hafta içi sağlıksız bir ortam vardı. Çok çalışamadık, ilk defa böyle çalışamadık" sözleriyle kulüpte işleyişin yolunda gitmediğini işaret etti.

Görevde olduğu 2 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak futbolcularla birlikte çok büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan genç teknik adam, "Zihnimiz çok fazla yoruldu, takıma zarar vermek istemiyoruz. Devam edemeyeceğimi onlara ileteceğim. Dostça ayrılmak için bir plan yapacağız" mesajı verdi. Özbalta'nın açıklamalarını, "Anlık duygusal bir karar" olarak değerlendiren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yarın genç çalıştırıcı ile bir araya gelecek. Altay'da bazı yabancı futbolcuların ödemeleri yapılmaması üzerine idmanlara katılmadığı, teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu nedenle istifa kararı aldığı iddia edildi.TARAFTARLAR SERT ÇIKTIAltay 1914 Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak Altay yönetimine tepki gösterdi. Taraftarlar, "İyi gideni bozma konusunda üzerine kimseyi tanımadığımız yönetim kurulumuz görülüyor ki yine bir kriz dönemini yönetememiştir. Artık Altay'ın önünde kimseyi engel olarak görmek istemiyoruz. Daha önce her problemin kaynağı olarak gösterilen eski sportif direktör Özden Töraydın ile gizli buluşmalar gerçekleşmiş ve Altay'dan nemalanmak isteyen menajerler kulübün üzerine tekrar çökmek için sıraya girmiştir. Bu tarz fırsatçı şahısları kulübün kapısından içeri sokturmayacağız" ifadelerine yer verdi.KALECİ ALİ ŞAŞAL'A TEPKİ

Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olup, 6 sezondur Demir Grup Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural, 90+1'inci dakikada yaşadığı gol sevinci nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü. Uzatmanın ilk dakikasında yaptığı degaj, Yatabare'nin rakip fileleri havalandırmasıyla asiste dönüşen Ali Şaşal, 2-1 öne geçmeleriyle büyük sevinç yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı. Altaylı taraftarlar tecrübeli file bekçisinin eski kulübüne karşı abartlı bir sevinç yaşadığını ve bu davranışı kendisine yakıştıramadıklarını ifade etti.


- İzmir
YORUMLAR
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Mustapha Yatabare 10. golünü attı Mustapha Yatabare 10. golünü attı 'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek 'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, İstifa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da hava bozdu - Son Dakika


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