Altay'da Hedef Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'da Hedef Şampiyonluk

Altay\'da Hedef Şampiyonluk
01.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, Altay'ın güçlü bir takım için gece gündüz çalıştığını belirtti.

Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Altay'a yakışır bir takım çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek çıktıkları bu yoldan vazgeçmeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu kamp dönemini ve takımdaki hedeflerini anlatan açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kamp sürecinin tamamlandığını ifade etti. Bu dönemde hem fiziksel yüklemeler hem de takım bütünlüğü açısından önemli kazanımlar sağladıklarını dile getiren Kurşunlu, "Oyuncularımızın sınırlarını zorladığı, birlikte mücadele etmeyi yeniden tanımladığımız bir süreç yaşadık. Dayanıklılık ve kuvvete dayalı antrenmanlarımız, bireysel gelişimi destekleyen özel programlarla birlikte yürütüldü. Bununla birlikte sahada oyun disiplinine, takım savunmasına ve hücum organizasyonlarımıza odaklanarak, sezonun temellerini attık" şeklinde konuştu.

"Önümüzde Afyon kampı var"

Takımının yalnızca fizik olarak değil, zihinsel olarak da sezona hazırlandığını vurgulayan Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, "İlk etapta ortaya koyduğumuz istek, birlikte oynama arzusu ve rekabetçi duruş, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesi. Ayrıca belirtmek isterim ki, Altay'ın esas gücü kendi evlatlarıdır. Özellikle bu dönemde Altay'ın geleceğini kendi içinden gelen değerlerle inşa etmeyi sadece bir zorunluluk olarak değil bir vizyon olarak görüyoruz. Bu anlayışla sezon başı altyapıdan A takıma gelen geçlerimize sadece forma değil sorumluluk da veriyoruz. Genç yeteneklerimizin bu ilk kamptaki performansı, uyumları, istekleri bizleri heyecanlandırıyor. Tecrübeli ve 'Abi' pozisyonunda olan oyuncularımızın da bu vizyona uygun bir şekilde genç oyuncularımızın gelişimine katkı koyduklarını çalışmalarımızda gördük. Şimdi önümüzde, 2 Ağustos'ta başlayacak olan 10 günlük Afyon kampı var. Bu süreçte eksiklerimizi giderecek, detayları netleştirecek ve hazırlık maçlarıyla birlikte oyun karakterimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Takımın oynayacağı oyunla ilgili hedeflerini açıklayan Kurşunlu, "Maç temposunu yükseltmek, oyun sistemimizi oturtmak ve sezona hazır, dirençli, savaşmaya hazır bir Altay olarak çıkmak. Altay formasını taşıyan her oyuncunun omuzlarında bu büyük camianın sorumluluğu vardır. Biz bu bilinçle, Altay'ın tarihine ve taraftarına yakışır bir takım oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vazgeçmek yok, geri adım yok. Hedefimiz net, yolumuz uzun, enerjimiz yüksek" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Afyon, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Hedef Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:57:24. #7.12#
SON DAKİKA: Altay'da Hedef Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.