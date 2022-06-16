Altay'da iç transfer çıkmazı - Son Dakika
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Altay'da iç transfer çıkmazı

16.06.2022 12:44
Altay'da iç transfer çıkmazı

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan Altay, iç transferde sözleşmeleri sona eren oyuncularını da ikna edemedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan Altay, iç transferde sözleşmeleri sona eren oyuncularını da ikna edemedi. Geçmiş dönemden alacakları olan yerli futbolcuların yönetimin sunduğu tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi. İzmir ekibinde takımda kalma ihtimali bulunan kaleci Ozan, stoper İbrahim, sol bek Özgür, sağ bek Tolga, orta saha oyuncuları Ceyhun, Zeki ve forvet Deniz Kadah gibi deneyimli futbolcular kendilerine sunulan ücretleri düşük buldu.

Geçen sezonki kadrosundan Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan ve Cebrail'le yollarını ayıran Altay'da serbest kalan ve yüksek ücretler talep eden Poko, Thiam ve Kappel'in de başka kulüplerle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadrosunda tecrübeli olarak sadece Eric Björkander, Martin Rodriguez ve Murat Akça ile sözleşmesi devam eden Altay'da altyapıdan yetişen Kazımcan Karataş'ın da bonservisiyle satılması planlanıyor.

RODRİGUEZ'E ÖDEME YAPILDI

Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez'in 135 bin Euro tutarındaki son transfer taksiti de yatırıldı. Serbest kalması engellenen Şilili futbolcu böylelikle siyah-beyazlı takımdan ayrılmak için kulübe 300 bin dolar getirmek zorunda kaldı. Altay'a veda eden Rodriguez'in bu parayı getirerek yeni bir kulüple anlaşması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da iç transfer çıkmazı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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