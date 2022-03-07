Altay'da Karamoko Bamba suskun - Son Dakika
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Altay'da Karamoko Bamba suskun

07.03.2022 11:53
Altay'da Karamoko Bamba suskun

Altay'ın 7 golle Süper Lig'de en golcü oyuncusu konumunda bulunan Daouda Karamoko Bamba, adeta gol orucuna girdi.

Altay'ın 7 golle Süper Lig'de en golcü oyuncusu konumunda bulunan Daouda Karamoko Bamba, adeta gol orucuna girdi. Fildişi Sahilli santrfor, ligde 13 maçtır gol atamıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Altay, sezon başında Norveç'in Brann takımından Fildişi Sahilli santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 27 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk maçta Kayserispor'a karşı 2 gol atarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Ligin 15. haftasına kadar gol sayısını 7'ye çıkaran Karamoko Bamba, söz konusu haftada itibaren adeta gol orucuna girdi. Sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen Bamba, 13 haftadır gol atma başarısı gösteremedi. Son haftalardaki formsuzluğuyla forma alma süresi de azalan Fildişili golcü, ligde şu ana kadar bin 741 dakika sahada kaldı. Bamba, gol orucuna rağmen takımının Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bamba'nın gol attığı Süper Lig maçları şu şekilde:

1. Hafta: Altay - Kayserispor: 2 gol

6. Hafta: Çaykur Rizespor - Altay: 1 gol

7. Hafta: Altay - Beşiktaş: 1 gol

10. Hafta: Yeni Malatyaspor - Altay: 1 gol

11. Hafta: Altay - Sivasspor: 1 gol

15. Hafta: Galatasaray - Altay: 1 gol - İZMİR

Altay'da Karamoko Bamba suskun

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Norveç, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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