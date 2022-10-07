İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen İsveçli stoper Eric Björkander'in yokluğunda teknik direktör Sinan Kaloğlu 'nun defansta Kutay'a görev vereceği öğrenildi. İlk 5 maçta 11'de yer alan genç futbolcunun tamamen iyileştiği ve göreve hazır olduğu ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan santrfor Deniz Kadah takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altay'da Kutay dönüyor - Son Dakika

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