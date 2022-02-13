Üye Girişi
Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı - Son Dakika

Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı

13.02.2022 13:03
Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı

Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teknik sorumlu bildiremediği için Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teknik sorumlu bildiremediği için Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının İzmir'e gelerek sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Altay, 13 Ocak tarihinde Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Denizli de yazılı bir açıklama yaparak, siyah-beyazlı kulübe veda etmişti. Ancak 72 yaşındaki teknik adam, vedasının ardından kızının rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'a dönmek durumunda kalarak sözleşmesini resmi olarak feshedemedi. Söz konusu tarihten sonra teknik direktörlük görevi için önce Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, daha sonra da Serkan Özbalta göreve getirildi.

Ceza geldi

Sözleşmenin feshedilmemesi nedeniyle Özbalta, teknik sorumlu kontenjanı boşalmadığı için maçlara 'Profesyonel Takım Antrenörü' unvanıyla çıktı. Bu duruma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kayıtsız kalamadı. Geçtiğimiz perşembe günü karar alan PFDK, Altay Spor Kulübü'ne 250 bin TL para cezası kesti.

Öte yandan, Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek Altay ile resmen yollarını ayırması bekleniyor. - İZMİR

Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı
Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement