Altay'da Özgür şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Özgür şoku

12.04.2022 11:31
Altay'da Özgür şoku

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilip bitime 6 maç kala kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisine düşerek umutlarını çok azaltan düşme hattındaki Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilip bitime 6 maç kala kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisine düşerek umutlarını çok azaltan düşme hattındaki Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşandı. Adana Demirspor karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan tecrübeli sol bekin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Sol diz arka bağlarında ödem tespit edilen Özgür'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Altay'da sağ arka adalesinde çekme olan ve Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Şilili oyuncu Cesar Pinares'in ise tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Altay'da kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı orta saha Thaciano ile Mısırlı golcü Ahmed Rayan da takıma döndü. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu son ana kadar kümede kalmak için mücadelelerini sürdüreceklerini yineledi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altay'ın umutları tükenmek üzere Altay'ın umutları tükenmek üzere Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Özgür şoku - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:38:18. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Özgür şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement